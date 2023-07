La cantante de salsa Daniela Darcourt señaló que postura toma frente a la presunta reconciliación de su amiga Paula Arias y el futbolista Eduardo Rabanal.

Este jueves 13 de mayo en ‘América Hoy’, la salsera fue cuestionada por la opinión que tenía sobre el perdón que le habría dado la líder de ‘Son Tentación’ a la infidelidad del deportista.

“Si Paula va a seguir con Eduardo o con periquito palotes, con tal que ella esté feliz y realmente decidida a soportar todo lo que venga encima después de tal decisión, mi total apoyo”, expresó.

Asimismo, Darcourt expresó el gran aprecio que tiene por Arias más allá de lo que haga en su vida sentimental. “La conozco hace muchos años y siempre -a pesar de todo- he respetado sus decisiones. Definitivamente (no la comparto), porque al final la que va a vivir con esa persona eres tú, no yo, la que va a aguantar eres tú, no yo. Yo como amiga te voy a escuchar, te voy a dar mi hombro, mi punto de vista en privado”, mencionó.

La intérprete de ‘Señor Mentira’ también descartó perdonar alguna vez un engaño de su pareja. “No, obvio no hay manera, una persona que te falla una vez, te falla 20. Le deseo todo lo mejor a ella y a todas las compañeras que están enamoradas, que consigan ese amor que las pueda seguir haciendo crecer”, sostuvo.

