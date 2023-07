La conductora de ‘Magaly Tv La Firme’ arremetió contra la cantante de salsa Paula Arias tras los rumores sobre una presunta reconciliación que habría tenido con Eduardo Rabanal.

Este martes 4 de julio, la presentadora de espectáculos compartió que sus reporteros le habían confirmado que la líder de ‘Son Tentación’ había viajado con su expareja a Cajamarca.

“La más empodera no es. Cuando ella canta las canciones, es porque le escriben las letras, pero no es porque ella realmente sea una mujer fuerte, que se valora, que se quiere, porque a este mocoso, ¿qué le puede ver una mujer como ella? Empresaria, dueña de una orquesta, que tiene todo el mundo por delante”, expresó Medina.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ aseguró que el deportista busca sacar provecho de la salsera. “Porque ya se le acabó la carrera futbolística y quien más necesita de ella, es él. No le debería de perdonar ninguna de las cosas que le hace, no tiene necesidad”, señaló.

“Ella es una mamá de dos hijos, no necesita un hijo más. Uno no se mete en las decisiones, pero sí estamos en la capacidad por ser personajes públicos los dos, y ella por vendernos una imagen de mujer fuerte, empoderada y valiente pues nosotros pincharle el globo, porque no es ni lo uno ni lo otro, es solo una mujer enamorada de Eduardo Rabanal y él hace con ella lo que quiere”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR