La cantante de salsa Paula Arias se refirió a los rumores sobre un presunto embarazo que tendría, fruto de su exrelación con el futbolista Eduardo Rabanal, con quien tuvo una polémica ruptura.

Cabe recordar que la expareja terminó su relación tras hacerse públicas unas comprometedoras conversaciones que mantenía el deportista con la bailarina Kristy Ordoñez.

En una entrevista para ‘América Espectáculos’, la salsera aclaró que no espera ningún bebé de Rabanal, pero no le afectan los comentarios que haga la gente al respecto.

“Yo siempre me agarro la pancita, para todo, con el vestuario, la faja, con lo que pueda tener, me acomodo todo. No me interesa lo que la gente diga porque especulan, todo quieren sacar”, expresó Arias.

Asimismo, la líder de ‘Son Tentación’ aseguró que seguirá manteniéndose fuerte para su público a pesar de los problemas sentimentales que haya pasado.

“Siempre verán una Paula fuerte en el escenario, pero nadie es de hierro, obviamente que tenemos corazón, sentimiento, en algún momento. Yo tengo mucho amor para dar, pero si no se da, pues se pasa la página”, señaló.

