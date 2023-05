La cantante de salsa Paula Arias desmintió a su expareja, Eduardo Rabanal, quien dejó entrever que habría posibilidad de retomar su relación sentimental.

Este martes 2 de mayo en “Magaly Tv La Firme”, la líder de ‘Son Tentación’ se mostró incómoda ante las declaraciones que tuvo el futbolista sobre una supuesta reconciliación.

“Estoy demasiado incómoda, yo ni siquiera he tenido tiempo para ver lo que se dice (…). Me estoy dando un tiempo cargado para mi familia, mi trabajo (…). Hemos hablado de los eventos pasados. La productora que teníamos en sociedad se acabó. No te voy a negar que él sí está ahí, quiere reunirse, hablar, reconquistarme, pero ya tomé una decisión. Afecta en mi vida familiar”, expresó Arias.

Asimismo, la cantante de salsa pidió que la dejaran de relacionar con Rabanal, ya que se encuentra enfocada en sus hijos y su trabajo.

“Lo que él haga, a mí ya no me interesa, por favor ya no me vinculen con él. Yo estoy tranquila, estoy con mi gente, ni siquiera hemos tenido tiempo de pasar con la familia por estar trabajando. [...] Todo lo que haga no tiene nada que ver con él”, mencionó la salsera.

