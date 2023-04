El cantante Dantes Cardosa explicó las razones por las que dejó de integrar en la conocida orquesta de cumbia Grupo 5, en la que fue vocalista.

El cubano señaló que en la agrupación, liderada por Christian Yaipén, sentía que en algún momento iba a “pasar a un segundo plano” ante los demás integrantes.

“En todas las orquestas que he pasado, he tenido la dicha de ser el cantante líder. Entonces yo veía, lo veía venir, como que me iban a desplazar. Como explicarte, como él es Christian, el dueño y los hermanos son los dueños, le van a dar muchas más canciones, más protagonismo, es lógico, más vitrinas y lo van a vender a él”, expresó el ex miembro de La Charanga Habanera a La República.

En la entrevista, Cardosa indicó que, actualmente, la orquesta muestra una alienación con la que no se sentiría cómodo. “Como yo veo ahorita, y te soy sincero, que los otros cantantes están en un segundo plano, están en la sombra y yo no estoy acostumbrado a estar en la sombra. Yo siempre he tenido la suerte y la dicha de estar en el ojo y me retiré a tiempo”, mencionó.

Asimismo, el cantante compartió cómo tomó Elmer Yaipén su decisión de dejar el Grupo 5: “Me dijo ‘te deseo suerte, avanza, si quieres, te apoyamos’. Fue muy lindo de su parte y hasta ahora yo me sigo comunicando con ellos, con Elmer más que todo, que siempre me trató muy bien”.

