La popular artista cómica Dayanita reveló que tuvo una pareja que era el dueño de un casino en el pasado, pero que su romance se terminó porque no aceptaba que fuera una chica transexual.

“Yo tuve un sugar a mis 13 años que me daba de todo, me trataba como una princesa, lo he perdido por coj***... Ya no tengo vínculo con él, hasta iba a ser dueña de un tragamonedas, pero a él no le gustaba que sea una chica trans, pero a mi llega que me quieran detener con mis sueños”, expresó Dayanita para el canal de youtuber “ChiquiWilo”.

“Si tú sales con una persona que tenga buenos recursos económicos y que te quiera regalar un viaje, obviamente que algo tienes que entregar, tampoco vas a ir de gratis”, dijo primero.

Su opinión sobre las Chicas Tulum

Dayanita dio su opinión también sobre las llamadas chicas Tulum, quienes viajarían al extranjero financiadas por algunos ‘sugar daddy’. “Claro, una chica Tulum también puede ser, que si uno se saca la mugre, también puedo viajar con mi plata”, comentó.

“Los hombres tampoco regalan un viaje gratis, en estos tiempos no te regalan un viaje por amor al arte”, contó la actriz cómica.

