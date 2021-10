El amor está rondando Chollywood. Deysi Araujo acaba de confirmar en una entrevista que habría encontrado el amor en su estadía en el balneario Los Cabos.

La también bailarina confesó para El Popular que está en coqueteos con un empresario israelí: “No hay nada oficial, recién nos estamos conociendo. Se llama Yaney, es nacido en Israel, pero radica en Miami, donde tiene sus empresas”.

Luego continuó con: “me encuentro bastante ilusionada, él me ha prometido ir a visitarme al Perú. Anhelo de todo corazón que sea la persona indicada, el hombre que esperaba, porque nunca he sido afortunada en el amor”.

Deysi Araujo critica a Xoana González por OnlyFans: “No le veo mérito ni buen ejemplo ganar dinero así”

Deysi Araujo indicó que la modelo argentina estaría “desesperada” para generar ingresos de esta forma. Aprovechó en lamentar que su pareja no pueda trabajar en otros rubros para sacar adelante su hogar.

“Hay una gran diferencia entre ella y yo, pues no hago pornografía. Si yo hiciera porno, ya tendría 4 edificios, pero por principios no lo hago, debe ser vergonzoso para su familia verla así, pues tiene madre, padres, hermanos. Me parece que ella debe de estar desesperada para haber llegado a eso, es la manera más fácil de conseguir dinero, no le veo un mérito ni buen ejemplo para otras chicas”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE