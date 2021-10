Tras abandonar hace unas semanas la competencia de ‘Reinas del Show’ por problemas personales, Diana Sánchez sorprendió al reaparecer junto a su novio Dan Guido en las redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality compartió una instantánea en la que aparece besando a su actual pareja. “Amar a alguien cuando brilla es fácil. El gran reto es iluminarlo en sus momentos más oscuros”, escribió como leyenda de su post.

De esta manera, Diana Sánchez puso fin a las especulaciones que señalaban que había dejado la competencia para viajar a New York por aparentes problemas con su pareja.

Hasta el momento, la romántica publicación cuenta con más de 23 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios con felicitaciones para la pareja. Entre los comentarios destacan los mensajes de algunos de sus excompañeros del reality.

Como se sabe, antes de ingresar a ‘Reinas del Show’ Diana Sánchez radicaba en Estados Unidos junto a su novio, con quien mantiene una relación de tres años. Sin embargo, debido a la competencia de baile tuvieron que distanciarse por algunos meses.

Diana Sánchez renunció a ‘Reinas del Show’

La exchica reality alarmó a todos los presentes en ‘Reinas del Show’, luego de que no se presentara para enfrentarse a Gabriela Herrera en un versus de baile. Tras unos minutos, Diana apareció y dijo que había decidido retirarse de la competencia.

“Gracias por la espera, Diana qué ha pasado, me dice el coreógrafo que no has ensayado. Qué ha pasado Diana”, dijo notoriamente confundida Gisela Valcárcel.

Diana Sánchez expresó que sus motivos eran personales y agradeció a la rubia conductora por darle la oportunidad de volver a la pista del baile.

“Lamentablemente no he podido ensayar. Nada, hoy ha sido un poco complicado y no he podido ensayar, Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela, a mis compañeras y a Gisela muchísimas gracias, ha sido para mí muchas semanas de felicidad. Es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso al costado de la competencia”, comentó Sánchez.

