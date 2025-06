Deysi Araujo reveló un incidente en su primer trabajo en Lima, cuando ella estaba a cargo de cuidar a un bebé y limpiar.

“ Era chibola, no sabía mucho tenía que cuidar al bebé, tenía que limpiar, lavar los platos y me acuerdo que un día me mandan a lavar una tina de platos y el lavadero era afuera, no adentro de la casa. Salgo con mi tina de platos y se me voltean todos los platos y se rompen los platos, se rompieron tazas ”, relató en Cafe con la Chévez.

La pelirroja dijo que lloró porque la señora le jaló de los pelos por romper los platos y tazas.

“ Me acuerdo que en ese momento la señora salió y me jaló los pelos. Yo lloraba decía: ”Ay, Dios mío" y te arrepientes de haber salido de tu pueblo… “, añadió.

Al recordar esta complicada situación, se quebró y más aún al recordar que no tenía a su familia.

“Era en realidad duro, porque no tenía a nadie, no tenía mamá, papá. La vida te enseña a ser fuerte, a pararte. Pase lo que pase siempre te tienes que parar. Y obviamente yo creo que por mi familia hice todo siempre“, manifestó.