El Día de la Canción Criolla 2026 se celebrará en Lima con un espectáculo que reunirá a distintas generaciones de la música peruana. Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco y El Zambo Barbieri encabezarán “Cajón y Sabor”, evento programado para este sábado 31 de octubre, desde las 8:30 p. m., en el centro de convenciones Scencia de La Molina.

La presentación, organizada por La Compañía, combinará música criolla, salsa, danzas tradicionales y DJ en vivo. También contará con la participación de María del Carmen Padilla, primera voz del Elenco Nacional de Folclore y exintegrante de Perú Negro, quien estará a cargo de la conducción y de diversas interpretaciones musicales.

Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco compartirán escenario

Lucía de la Cruz, una de las principales intérpretes de la música criolla peruana, será una de las figuras centrales de la celebración. Su trayectoria incluye canciones como “Vieja limeña”, “Yo perdí el corazón” y “Quiero que estés conmigo”, que forman parte de su repertorio.

“Para mí, cantar música criolla es contar una historia y hacer que el público la sienta. Este 31 de octubre queremos celebrar esas canciones que nos han acompañado toda la vida y que todavía tenemos tantas ganas de cantar”, expresó la cantante en declaraciones difundidas por la organización del espectáculo.

Por su parte, Brunella Torpoco aportará la salsa a esta celebración. La intérprete chalaca ha incorporado canciones peruanas a su repertorio, entre ellas “Toro mata” y “Nuestro secreto”, y reconoce la influencia de la música criolla en su carrera.

Consultada sobre su cantante criolla favorita, Torpoco eligió a Lucía de la Cruz. Asimismo, señaló que entre los temas que disfruta interpretar figura “Se acabó y punto”, mientras que “Déjalos” es una de las composiciones que le gustaría adaptar a la salsa.

El Zambo Barbieri y María del Carmen Padilla se suman a la jarana

La programación también incluye a El Zambo Barbieri, intérprete vinculado a la tradición jaranera, quien llevará al escenario un repertorio dedicado a la música popular peruana.

“La jarana la hacemos entre todos: uno canta y el público responde, acompaña con palmas y se anima a bailar. Eso queremos vivir en ‘Cajón y Sabor’: una noche para disfrutar nuestra música y celebrar como sabemos los peruanos”, señaló Barbieri.

A su turno, María del Carmen Padilla alternará la animación con interpretaciones de valses, polkas, jaranas y música afroperuana. La artista cuenta con experiencia en el Elenco Nacional de Folclore y en la agrupación Perú Negro.

Danzas afroperuanas y música en vivo en Scencia de La Molina

Además de las presentaciones musicales, “Cajón y Sabor” incluirá estampas de zamacueca, festejo, landó y alcatraz, así como danzas norteñas y contrapuntos de cajón y zapateo.

El espectáculo contará con un marco musical estable y DJ en vivo. La propuesta busca recrear las tradicionales reuniones criollas, en las que el público participa mediante el canto, las palmas y el baile.

Esta será la primera edición del evento, que La Compañía busca establecer como una celebración anual bajo el lema “La gran noche peruana”.

¿Dónde comprar entradas para Cajón y Sabor y cuánto cuestan?

El concierto se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, a las 8:30 p. m., en Scencia de La Molina, ubicado en la avenida La Molina 1131-1135, Lima.

Las entradas están disponibles en la plataforma Teleticket, con precios regulares desde S/ 50 hasta S/ 230, dependiendo de la ubicación elegida. La organización también contempla descuentos sujetos a condiciones.

El evento es exclusivo para mayores de 18 años. De acuerdo con la información publicada por Teleticket, tendrá una duración aproximada de cinco horas y contará con mesas compartidas y asientos numerados.