Diana Sánchez anunció que fue convocada para conducir la Vigilia de Jóvenes que contará con la presencia del papa León XIV durante su visita al Perú.
La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional y congregará a miles de jóvenes.
A través de un video publicado en Instagram, la exintegrante de “Combate” y “Yo soy” expresó su emoción por formar parte del encuentro.
“Este 12 de noviembre seré una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes con el Santo Padre León XIV en el Estadio Nacional. Más de 50.000 jóvenes vivirán este encuentro”, manifestó.
La presentadora también señaló que esta convocatoria representa una experiencia especial en su trayectoria profesional.
“Mi trabajo me ha regalado momentos hermosos, pero este me toca de una manera muy especial. Estoy feliz, honrada, bendecida y profundamente agradecida por esta oportunidad que recibo con todo el corazón”, expresó.
Las entradas para participar en la vigilia serán gratuitas y estarán disponibles desde el 9 de noviembre a través de Teleticket. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años.
Te puede interesar
- Al menos 8 excongresistas del periodo 2021 - 2026 se reubicaron en entidades del Estado
- Los 100 días del Congreso: Solo el 5% de proyectos presentados tiene un dictamen
- JEE frena la reelección encubierta de El Agustino
- Keiko Fujimori: “En 100 días no se resuelven los problemas acumulados en años”
- Juntos por el Perú propone ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2028
- Gobierno del Perú está pendiente de la situación política en Paraguay