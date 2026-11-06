Diana Sánchez anunció que fue convocada para conducir la Vigilia de Jóvenes que contará con la presencia del papa León XIV durante su visita al Perú.

La actividad se realizará el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional y congregará a miles de jóvenes.

A través de un video publicado en Instagram, la exintegrante de “Combate” y “Yo soy” expresó su emoción por formar parte del encuentro.

“Este 12 de noviembre seré una de las conductoras de la Vigilia de Jóvenes con el Santo Padre León XIV en el Estadio Nacional. Más de 50.000 jóvenes vivirán este encuentro”, manifestó.

La presentadora también señaló que esta convocatoria representa una experiencia especial en su trayectoria profesional.

“Mi trabajo me ha regalado momentos hermosos, pero este me toca de una manera muy especial. Estoy feliz, honrada, bendecida y profundamente agradecida por esta oportunidad que recibo con todo el corazón”, expresó.

Las entradas para participar en la vigilia serán gratuitas y estarán disponibles desde el 9 de noviembre a través de Teleticket. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años.