Diego Zurek no puede estar en contacto con nadie cinco días antes si quiere ver a su hijo por orden de la madre del pequeño, Alejandra Rejas, quien cuida a su hijo de infectarse con la COVID-19 debido a que el exchico reality es visto en varios ‘privaditos’.

“Según su lógica, si yo quiero ver a mi hijo; por ejemplo, si lo quiero ver un viernes, cinco días antes no puedo ver a nadie”, dijo el modelo en sus historias de Instagram.

De acuerdo a la mamá, protege demasiado a su hijo y hace lo posible para evitar que se contagie con la enfermedad respiratoria. Es por eso que también le exigía al padre que se someta a una prueba de descarte cada vez que quería ver a su pequeño.

“Yo le dije el otro día que nosotros nos cuidamos muchísimo y yo no voy a exponer a mi hijo por nada. Una cosa es que vayas al gimnasio y otra que no puedas salir, y yo igual. Tengo todas las pruebas de todas las veces que le he dicho que puede venir a ver a mi hijo porque mi hijo pregunta por él, pero él ni siquiera contesta el Whatsapp”, afirmó en ‘Amor y Fuego’.

“Todos los fines de semana sale y ve a medio Lima. Entonces no sé como en una coyuntura no te deja ver a tu hijo, pero sí a medio Lima”, agregó Alejandra Rejas.

