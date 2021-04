Doña Peta, la madre del delantero de la selección peruana Paolo Guerrero, reveló en Día D que ella y toda su familia se contagiaron de COVID-19 a fines del año pasado y que lograron vencer a la enfermedad.

Julio “Coyote” Rivera fue quien llevó el virus a su departamento, según ella, en agosto del 2020 y de inmediato todos en aquel lugar se contagiaron. Esto sucedió tras la muerte de la tía del hermano de Paolo.

“A raíz de que falleció mi tía, mi mamá no podía ver a su hermana. Entonces, yo como hijo mayor me hice responsable para sacar el cadáver y realizar todo el trámite. Me fui todo protegido y aun así traje el virus. Contagié a mi esposa, a mis hijas, éramos como 10 en la casa y los 10 caímos”, reveló Julio.

Sobre su experiencia personal, Doña Peta confesó lo que le tocó vivir durante esos días de angustia al no saber qué pasaría con ellos y si su organismo respondería ante el virus que se ha llevado la vida de más de 50 mil peruanos.

“Vino mal, con escalofríos, con todo, yo dije, esto no me está gustando, ‘esto es covid’. Me puse a hacer mis caldos de gallina, mis concentrados, yo dije ‘yo los levanto porque los levanto’. Y los levanté”, señaló.

El coronavirus no fue una excusa para ella y se hizo cargo de la familia debido a que todos se encontraban mal y afectados.

“Yo me contagie también, pero yo cocinaba, yo les lavaba y les hacia de todo. No era asintomática porque tenía que tomar pastillas. Es algo que tú misma luchas con esa cosa que sientes por dentro. Yo decía ‘esto no va a poder más que yo’. Yo igual me levantaba a atender a todo el mundo, sino quién lo iba a hacer”, dijo al dominical.

