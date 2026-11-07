La música peruana tendrá un espacio en la visita del papa León XIV. Donnie Yaipén y Daniela Darcourt participarán en la Vigilia de Oración con jóvenes, programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, donde se espera congregar a más de 50 mil personas.

La presentación tendrá como protagonista a “La cumbia del Papa”, tema que Yaipén interpretará junto a su orquesta y la cantante salsera.

El músico manifestó su emoción por formar parte de esta actividad y señaló que las coordinaciones para el espectáculo ya están en marcha.

La convocatoria estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años, quienes podrán acceder gratuitamente al evento. Las entradas estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a través de la plataforma Teleticket.

Donnie Yaipén destacó el significado personal y profesional de su participación en la vigilia y la consideró uno de los acontecimientos más importantes de su trayectoria.