A través de su cuenta de Instagram, el popular Giselo anunció una entrevista exclusiva con Melissa Paredes para el estreno de su canal de YouTube. Cabe mencionar que la modelo fue separada de América Hoy tras ser protagonista de un ampay junto a su actual pareja Anthony Aranda.

“Voy a estar con Edson en una entrevista de candela así que no se lo pueden perder en su programa de YouTube. No se lo pierdan que está buenazo”, expresó Melissa Paredes.

Recordemos que Melissa Paredes solo aparece como invitada especial en En Boca de Todos, contando temas de su relación con su bailarín y los problemas legales con Gato Cuba, por lo que le generar rating.

Melissa Paredes participará en entrevista con Giselo.

Melissa Paredes insiste que su relación con Anthony Aranda no se inició tras una infidelidad

Mientras intenta retomar su vida artística en la televisión casi ocho meses después de su polémica separación de Rodrigo Cuba, Melissa Paredesno pudo evitar referirse nuevamente al ‘ampay’ que protagonizó con Anthony Aranda.

En una entrevista para Trome, la modelo volvió a dejar claro que no falló en su matrimonio con el futbolista del Sport Boys, y aseguró que su actual relación con el popular ‘Activador’ no es producto de una infidelidad.

La recordada protagonista de “Ojitos Hechiceros” aseguró que ahora sí es feliz, y que incluso hay más personas que ahora entienden su romance con el popular ‘Activador’.

“Tenemos una bonita relación y ahí vamos. (…) Hoy tengo gente que me escribe y me dice: ‘antes él (Rodrigo Cuba) me caía bien, pero ahora ya cambié', ‘tienes derecho a ser feliz’... y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio”, comentó la exconductora de “América Hoy”.