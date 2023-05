La actriz peruana Emilia Drago reflexionó sobre lo que significó para ella convertirse en madre de dos niñas tras casarse con Diego Lombardi.

En una reciente entrevista, la artista aseguró que la maternidad es “lo más hermoso que le pasó en la vida” y que suele ser la más consentidora.

“Soy una mamá muy cariñosa. Amo estar con mis hijas. Me encanta reírme con ellas, engreírlas, y también tengo mi lado regañón. En mi afán por enseñarles cosas a veces también puedo ser un poco firme. Pero trato de hacer lo mejor que puedo y creo que está bien. Somos felices cuando estamos juntas”, expresó para Trome.

Asimismo, la actriz aseguró que su vida cambió “muchísimo” con esa nueva etapa, ya que ahora hay dos pequeñas que “dependen de ella”.

“Pero sobre todo emociones que nunca antes había sentido. También he tenido esa famosa ‘culpa de la madre’. Esa sensación de no saber si estás haciendo las cosas bien o no, pero igual sigues tu intuición. Y, por supuesto, muchas veces las cosas no te salen bien, pero al día siguiente te levantas y quieres hacerlo mejor y eso es algo que también ha cambiado en mí. Mis motivaciones de vida. Mi visión de las cosas”, explicó.

