El cantante español Enrique Bunbury expresó el vínculo especial que mantiene con el Perú, país al que regresará el próximo 7 de noviembre como parte de su gira “Nuevas Mutaciones”.

En declaraciones difundidas por la organización del concierto, el artista recordó las distintas ocasiones en las que ha visitado el país y la relación que ha construido con sus seguidores.

"¿Dónde empezarán y terminarán los derechos de autor? En mi modesta opinión, pienso que el arte siempre necesita del punto de vista humano."

“Perú ha sido un lugar muy importante para mí a nivel personal. Es un país con el que tengo un vínculo emocional importante”, señaló.

El músico añadió que cada una de sus presentaciones en territorio peruano ha estado marcada por una conexión especial con el público.

“Todas las veces que he visitado el país han sido muy emocionantes por la conexión con el público”, afirmó.

Una gira con nuevas versiones de su repertorio

Durante la entrevista, Bunbury también habló sobre el proceso creativo y el significado de la música como una forma de comunicación.

Según explicó, las canciones nacen de experiencias personales, pero adquieren un nuevo sentido cuando logran conectar con otras personas.

Respecto a la gira “Nuevas Mutaciones”, adelantó que presentará nuevas interpretaciones de parte de su repertorio junto a la banda que lo acompaña.

“Venimos con un espectáculo muy potente que tenemos muchas ganas de mostrarles. Esperamos que sea una sorpresa para la gente por cómo están revisadas las canciones. Por eso se llaman ‘Nuevas Mutaciones’”, comentó.

Concierto en Lima

El artista se presentará el 7 de noviembre de 2026 en Multiespacio Costa 21, donde interpretará canciones de distintas etapas de su carrera con nuevos arreglos y una propuesta escénica renovada.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de Teleticket, según informó la organización.