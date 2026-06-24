La cantante Judith Bustos, conocida como la Tigresa del Oriente, confirmó que continuará desarrollando su carrera musical y anunció una próxima gira de conciertos en Panamá.

Durante sus declaraciones, señaló que sigue trabajando en nuevas producciones y que uno de sus principales objetivos es representar al Perú a través de su música. Además, indicó que continúa enfocada en la creación de canciones y otros proyectos artísticos.

“Sigo trabajando en el arte, sigo haciendo canciones y tratando de siempre dejar en alto el nombre del Perú. Mucha gente me ha criticado por mi edad, pero la edad no tiene nada que ver si yo todavía tengo salud física y mental”, expresó.

En mayo de 2025, la intérprete participó en el programa ‘Más Espectáculos’ para presentar la canción ‘Satisfacción’, realizada junto a Tito Silva Music. En esa ocasión afirmó que actualmente prioriza su salud y su trabajo.

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