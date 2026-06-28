La cantante, actriz y creadora de contenido mexicana Lara Campos ofrecerá un concierto en Lima el próximo 2 de agosto, como parte de su nueva gira, con un espectáculo dirigido a toda la familia.

La presentación se realizará desde las 5:00 p.m. en Arena 1, ubicado en la Costa Verde, distrito de San Miguel, y tendrá una duración aproximada de dos horas, según informó la organización.

Un espectáculo con sus principales éxitos

Durante el concierto, Lara Campos interpretará algunas de las canciones más populares de su repertorio, entre ellas “Todo tiene tambor”, “Galleta”, “Vamos a jugar” y “Rhenné”.

De acuerdo con los organizadores, el show contará con una nueva propuesta escénica y estará orientado a ofrecer una experiencia familiar para sus seguidores.

Una de las figuras juveniles con mayor presencia digital

Nacida en Ciudad de México en 2012, Lara Campos ha desarrollado una carrera como cantante, actriz, bailarina y creadora de contenido.

Actualmente reúne más de 9,6 millones de suscriptores en YouTube y ha participado en diversas producciones televisivas, consolidándose como una de las figuras juveniles con mayor presencia en plataformas digitales en América Latina.

Venta de entradas

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en los centros de experiencia autorizados.

La organización informó que los clientes de Banco Ripley podrán acceder a un 15 % de descuento, de acuerdo con las condiciones de la promoción.