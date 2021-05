Enrique Guzmán advirtió que “va con todo” en las demandas que interpuso contra Frida Sofía y Gustavo Adolffo Infante, tras la entrevista que le dio su nieta al periodista, en la que lo acusó de abusar sexualmente de ella cuando era una niña.

El padre de Alejandra Guzmán acudió el último jueves a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para ratificar sus demandas contra ambos y a pesar que en un inicio intentó evitar hablar con la prensa, minustos después cambió de opinión.

“Nada más les voy a decir una cosa, voy con todo, caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya”, afirmó Enrique Guzmán a los periodistas tras su paso por la agencia especializada para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar.

“Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco. Hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca, estos son inventos de una niña”, agregó.

Al ser consultado sobre si Alejandra Guzmán estaba de acuerdo con la situación, el cantante reiteró: “Caiga quien caiga”. Asimismo, dijo que todos los días habla con su hija, quien le ha brinado su apoyo públicamente, y también respaldaría la demanda que entablaría contra Frida Sofía en Estados Unidos.

Sobre Gustavo Adolfo Infante, quien lo ha denunciado por las amenazas que ha hecho en diferentes medios, fraude procesal y por falsedad ante las autoridades, Enrique Guzmán advirtió: " Va a terminar en la cárcel, a ese también le toca fiesta”.

Sobre la decisión de Frida Sofía de quitarse el apelligo Guzmán y reemplazarlo por el de su padre, Pablo Moctezuma, el intérprete indicó: " Por mí que se lo ponga en el****”. Asimismo, se mostró satisfecho por las acciones legales que inició y precisó que la demanda contra su nieta es civil, mientras que la que involucra al comnductor televisivo es penal.

Cuando los reporteros le preguntaron si perdonaría a su nieta, Enrique Guzmán respondió que a Frida Sofía “habría que medicarla, es todo lo que necesita”. En tanto, los abogados de la joven informaron a “El Gordo y La Flaca” que están preparando su caso, pero aún no tienen fecha para presentarse ante las autoridades.

VIDEO RECOMENDADO

Itatí Cantoral y el consejo que le dio Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán

Itatí Cantoral le da consejo a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.