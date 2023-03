En la última edición de ‘El reventonazo de la Chola’, ‘La Uchulú’ volvió a visitar el set del programa para conversar sobre su denuncia donde contó que fue agredida sexualmente.

La famosa tiktoker lamentó que Tony Rosado lanzara calificativos despectivos contra ella tras revelar lo ocurrido.

“ Me sentí un poco incómoda, un poco triste, pero es parte de las redes sociales. Aparte, puedo tener gente que me apoya y personitas que no ”, expresó ante las cámaras.

Tras escuchar su declaraciones, llegó el turno de Ernesto Pimentel, quien tomó la palabra y dejó un contundente mensaje para el cumbiambero.

“ Posterior a eso, se le involucró a una persona y esta persona tuvo una expresión lamentable, inaceptable para con nadie. Y eso es algo que tendrá que dar cuentas porque así no se debe expresar nadie de otras personas ”, expresó.

'La Uchulú' reapareció en el programa 'El Reventonazo de la Chola' para brindar su versión tras la polémica de tocamientos indebidos hacía su persona. ¿Qué dijo? Averígualo en el siguiente video. (Fuente: América TV)

