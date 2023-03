Ernesto Pimentel incómodo tras denuncia de acoso de ‘La Uchulú’: “Ya está dicho todo”

El programa ‘Amor y Fuego’ decidió comunicarse con Ernesto Pimentel para hablar sobre el tema polémico de ‘La Uchulú’ tras su denuncia de acoso sexual que sufrió en ‘El reventonazo de la Chola’.

Rodrigo González y Gigi Mitre quisieron obtener más información sobre dicha situación con la versión de Pimentel, así que uno de sus reporteros se comunicó con él y su respuesta causó sorpresa para varios.

Ernesto dijo que le tiene cariño a ‘La Uchulú’ y considera que debió actuar con responsabilidad porque no puede tomarse como broma la situación, puesto que es delicado y serio.

“ Yo no estoy molesto, yo la verdad, a mí me parece que este no es un tema de broma en absoluto que cuando uno tiene que actuar inmediatamente y más aún cuando tiene la responsabilidad, ¿no? Yo te pido mil disculpas, igual te estoy contestando, estoy rodeado de mucha gente, estoy acá en el festival más importante de circo, he venido a ver unos artistas que voy a llevar. Ella siempre va a tener mi aprecio, mi cariño, no. Yo te juro que esta situación, la verdad, no sé por qué me han escrito muchas personas y me da un poquito de pena por todo lo que se ha dicho. No estoy en Perú y lo que creo que he podido hacer en medio de una función y otra, es poder hablar con ella que justamente tomar nota que a ti te sirva, ¿no?”, expresaba Ernesto Pimentel.

Además, expresó que no habría más vueltas que darle al tema debido a que la actriz cómica se retracto el lunes 06 de marzo durante una transmisión en TikTok en la cual Pimentel estuvo presente.

“No, no, yo no voy a entrar, yo creo que nadie debe violentar a otra persona en absoluto, bajo ningún criterio, pero eso no ha sido como parte de nada de trabajo ni mucho menos, a parte, en ese mismo momento uno tiene que actuar. Esto no sé de cuánto tiempo estamos hablando, pero lo que te puedo decir es que la verdad no, ya está dicho todo ”, sentenció la popular ‘Chola Chabuca’.

