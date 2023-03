La popular Uchulú se encuentra en boca de todos tras realizar una fuerte denuncia de acoso sexual que habría vivir por parte de un artista, quien le tocó indebidamente en el set del programa ‘El reventonazo de la Chola’. Por ese motivo, Ernesto Pimentel decidió responder ante esta fuerte acusación.

En las últimas horas, La Uchulú decidió contar a través de TikTok que vivió un lamentable episodio con un conocido cantante peruano hace un tiempo atrás en el espacio televisivo de Ernesto Pimentel.

Pese a que el popular personaje no reveló quien fue el autor del acoso sexual, se rumoreó que habría sido Tony Rosado, quien salió al frente para negar lo expuesto por la actriz cómica.

Asimismo, Ernesto Pimentel decidió comunicarse con ella para aclarar lo sucedido. “Por favor, primero quiero que me aclares qué ha pasado (...). Tú sabes que toda la vida te hemos cuidado”, dijo en un inicio.

“ Pero hay temas mayores que tenemos que tratar con respeto y delicadeza ”, dijo el presentador al inicio de la emisión. “Yo siempre he sido muy respetuoso de mis decisiones y te hemos acompañado en todo. O sea, el tema del acoso no es una broma, no se puede permitir con nadie contra nadie. Una cosa es una broma de mal gusto y otra cosa es lo que has dicho ”, añadió.

Instagram: Historia de Ernesto Pimentel

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO