Christian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán y conocido como ‘Cri Cri’, fue liberado tras haber pasado once meses en prisión preventiva debido a una acusación de abuso sexual.

Luego del fallo del Poder Judicial, tanto su madre, Cecilia Guadalupe, como su esposa ofrecieron declaraciones públicas al respecto.

La pareja de Martínez declaró para “América Hoy” y compartió la emoción que sintió al reencontrarse con el padre de sus hijos tras su liberación.

“ Muy feliz y él también ha estallado de alegría (...) Uy, hemos gritado (con sus hijas), hemos llorado, mi hijita es la que más ha extrañado a su papá. Nunca lo he abandonado, no lo iba a hacer tampoco ”, indicó con entusiasmo.

Paralelamente, la madre de los hijos de ‘Cri Cri’ también ofreció declaraciones ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“ Claro, (está) feliz. Hace diez minutos ha hablado, ha llorado de alegría. Estamos a la espera de su salida para que vea a los bebés ”, expresó.

Por otro lado, su pareja contó que la relación entre Christian Martínez Guadalupe y su primo Jefferson Farfán se ha enfriado: “ Solo sé que está absuelto de todo. (¿Jefferson se ha comunicado con ustedes?) No, no, para nada ”.