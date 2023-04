Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, no pudo ocultar el dolor que siente por la repentina muerte de Julián Figueroa. La pareja de la actriz fue abordado por la prensa, sin embargo, rompió en llanto cuando habló sobre cómo se encuentra emocionalmente Maribel y su familia.

“ Estamos conmocionados, en shock, no me cae el 20, me pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono. Es algo inesperado, no tengo mucho por decir. No estoy bien, no me fluyen las palabras ”, expresó.

Marco Chacón, que cuidó desde muy pequeño a Julián Figueroa, lamentó que su hijastro haya fallecido a muy temprana edad. Según contó, estuvo con él desde los 2 años y lo ha acompañado en todas las etapas de su vida.

“ Estaba bien (de salud). He hablado poquito con ella, yo tuve que darle la noticia. Esperaba que saliera del teatro, pudiera cenar, le di la noticia en el camino. Ella no está bien, está muy mal, está destrozada ”, manifestó antes de que suelte un llanto.

Al verlo conmocionado, los periodistas le dieron sus condolencias y evitaron realizarle más preguntas.

