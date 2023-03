Gerard Piqué dio una nueva entrevista donde no faltaron las indirectas para Shakira, quien desde que se separaron dejó a entrever en sus canciones, que el exfutbolista le habría sido infiel con su actual novia Clara Chía.

En una entrevista reciente para el diario ‘El País’, hizo catarsis sobre su vida tras el fin de su relación con la colombiana, pese a intentar no decir su nombre se entiende que los indirectas son para ella.

Asimismo, asegura que no se preocupará por limpiar su imagen, pues las críticas al parecer le resbalan totalmente.

En inicio se pronunció sobre la responsabilidad que tiene los padres para preservar la integridad de sus hijos y que en ese caso él está bastante enfocado.

“ Protegerlos es el trabajo de todos los padres con niños. En eso estoy centrado” , expresó.

Además, dijo sentirse bien con su consciencia y que él es fiel a sus convicciones. Por ese motivo, no va a responderle a todos sus detractores, ya que lo único que le importa es lo que piensan su entorno cercano.

“ Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad ”, manifestó.

