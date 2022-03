El público peruano sigue dándole todo su apoyo a Esto es Guerra, ya que el último miércoles lo consolidó como el programa en vivo más visto de la televisión y lo ubicó en el primer lugar de la tabla general de rating con 16,7.

El segundo lugar fue para Junta de Vecinos con 16,6 y el tercer lugar para Maricucha con 16,5. Hay que destacar que los programas mencionados son producciones de América Televisión

Johanna San Miguel se burla de María Pía Copello por pedirle que marque su distancia: “Yo no soy Timoteo”

Las conductoras María Pía Copello y Johanna San Miguel volvieron a sostener un intercambio de palabras durante la última edición de “Esto es Guerra”, emitida este miércoles 9 de marzo.

A pedido de los integrantes de los “Combatientes”, María Pía le pidió a su compañera que hiciera un alto a las bromas y que marque su distancia, ya que ella estaba enfocada en animar a su equipo, sin imaginar que la respuesta de San Miguel la dejaría sin palabras.

“¿Estás segura? Esto no es ‘Nubeluz’, esto no es ‘María Pía y Timoteo’, yo no soy Timoteo, esto es ‘Esto es Guerra’. No tengo ningún problema, ¿quieres que salga la loca? La loca sale”, le respondió la también actriz.

