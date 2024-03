En la última edición de América hoy, Ethel Pozo dio detalles sobre el robo que experimentó en su residencia de Surco durante el verano del 2023. Cabe mencionar que este tema fue sacado en el programa a raíz de que su madre, Gisela Valcárcel, fuera víctima de robo en San Isidro.

“En mi caso yo hice todas las denuncias y hasta el día de hoy me quedé esperando. Las autoridades, lamentablemente porque me ha pasado, no hacen absolutamente nada” , contó Ethel Pozo.

Luego continuó con: “me hicieron llenar partes de partes policiales, y como yo miles de personas en este país, nunca las autoridades le dieron algo. Yo teniendo placa, fotografías, videos del condominio, jamás la policía fue detrás de un delincuente que robaron mi casa”.





Cámara de seguridad registra el momento del robo del celular de Gisela Valcárcel en San Isidro

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes de cómo le robaron el celular a Gisela Valcárcel en una de las calles de San Isidro.

En las imágenes se puede ver a Gisela Valcárcel caminando despreocupadamente, cuando una moto con una mochila de repartidor se acerca por detrás de ella.

El motociclista le arrancha el celular a la conductora de TV y continúa su camino. Lejos de inmutarse, Gisela continuó con su recorrido.

Gisela Valcárcel sufre robo de su celular en San Isidro: “un hombre en una moto me siguió”

A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel reveló que fue víctima de un robo. La conductora de TV cuenta que un hombre la estuvo siguiendo en una moto y, cuando menos se lo esperaba, el sujeto se adueñó de su celular.

“San Isidro, un distrito tan inseguro como la mayoría de Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba, un hombre en una moto que siguió después como si nada hubiese pasado, como en su casa”, sostuvo.

