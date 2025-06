Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa, que huyó del país luego de que se revelara que estafó a varias personas, volvió al Perú luego de un año, según confirmó el programa “Magaly TV: La Firme”.

Según el record migratorio, el joven ingresó en abril de este año después de estar en Honduras.

En agosto del 2024, Méndez apareció subido de peso, con barba y caminando entre los basurales, en la frontera de Honduras con México.

Desde el extranjero aseguró: “Sí, la responsabilidad lo repito es mía, porque obviamente el dinero me lo dieron a mí y yo me voy hacer responsable de eso, me cueste lo que me cueste, me voy hacer responsable”.

Como se recuerda, el programa de Magaly Medina reveló que diez personas denunciaron al exnovio de Gabriela Serpa por estafa, por un monto total de 800 mil soles.

Por dicho delito, el Poder Judicial decidió dictar una orden de detención preliminar, no obstante, aunque pasó por Migraciones no fue detenido, esto se debería porque su nombre no figura en el registro de requisitoriados, según dicho programa.

Por su lado, Israel Dreyfus, uno de los afectados indicó que no quiere saber del tema, pese a que perdió más de 100 mil soles: “Yo simplemente espero estar tranquilo y que los demás también”.