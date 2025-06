Tres exparticipantes del certamen Miss Mundo Latina Perú, organizado por Angie Pajares —madre de Ximena Hoyos—, han denunciado públicamente presuntos casos de maltrato psicológico, discriminación y humillaciones ocurridas durante el concurso.

Ingrid Roldán, Brenda Muñoz y Dulce Abril compartieron sus testimonios en el programa América Hoy, donde expusieron diversas situaciones que, según indicaron, habrían afectado gravemente su estabilidad emocional.

Roldán, una de las finalistas del certamen, contó que al informarle a la directora del concurso sobre su diagnóstico de fibromialgia, esta le exigió un certificado médico que lo acreditara. Ante la imposibilidad de presentarlo en ese momento, se habría producido un altercado con Angie Pajares.

“ Ella predica, pero no práctica, porque ella habla mucho del empoderamiento femenino, sin embargo, a más de una candidata nos ha hecho llorar (…) esa señora realmente está mal. Yo iba a practicar llorando porque ella me bajó la autoestima al piso ”, expresó a través de una llamada con el programa.

Ante lo ocurrido, Ingrid decidió renunciar al título que había obtenido como finalista, al considerar que no podía continuar en un entorno que describió como hostil. En uno de los videos difundidos por la propia denunciante, se escucha a Angie Pajares decirle: “ Ingrid, me has sacado canas verdes (…) hay cosas que perfeccionar en ti, de alguna manera se puede lograr, no hay nada que no, todavía eres como una estatua que se puede perfilar para llegar a ser lo que realmente se espera “.

Brenda Muñoz, representante de Áncash, también afirmó haber sido víctima de comentarios ofensivos por parte de la organizadora del certamen.

“ Ofendida, atacada, menospreciada, durante todo el certamen, con calificativos también hacia mi persona, menospreciaba mi labor de madre. Ella siempre decía ‘tienes que bajar de peso, estás muy gorda’ (…) No tenía tino para hablar ”, señaló la modelo.

Por su lado, Dulce Abril, Miss Piura, indicó que no fue agredida directamente, pero sí presenció el presunto maltrato hacia otras compañeras.

“ A mí nunca me faltó el respeto, pero yo sí vi maltrato hacia otras candidatas y yo fui quien grabó varios audios de las candidatas afectadas que se los mandé para que ellas puedan actuar porque me parecían muchos abusos, mucha minimización, las humillaban y muchas cosas ”, sostuvo.