Las declaraciones de Sofía Franco y del exproductor Dany Tsukamoto captaron amplia atención al revelar cómo fue su convivencia profesional con Rodrigo González durante su paso por el programa “Amor, Amor, Amor”. Tsukamoto, quien trabajo varios años con “Peluchín”, expuso las razones que lo llevaron a dejar el equipo y describió cómo cambió su vínculo con el conductor a lo largo del tiempo.

Durante una entrevista para el programa digital Ellas Saben, emitido por Resurge TV, Tsukamoto relató los momentos complicados que vivió fuera de cámaras y cómo estos afectaron su trayectoria profesional. Según señaló, las situaciones más tensas se dieron en los meses previos a su salida definitiva en 2023.

“ A Rodrigo en algún momento se le suben los humos y se puso en plan de director ”, manifestó Dany, refiriéndose a los momentos en el que el González interfería en la producción a minutos de salir al aire.

“ Rodrigo llegaba 12:59 y el programa empezaba a la 1. Y mientras él caminaba de la puerta al set, venía corriendo, el sonido se ponía y a esa hora a veces quería cambiarme una nota ”, agregó.

Tsukamoto también se refirió al descontento que le generaron las afirmaciones que González hizo después de su salida del canal, las cuales —según dijo— lo afectaron especialmente en ese periodo.

“ En algún momento nos hemos peleado feo porque cuando yo salgo del canal, Rodrigo ha sido muy duro conmigo, me ha criticado, me ha chancado mucho ”, sostuvo.

Sofía Franco, quien también integró el equipo, intervino para indagar sobre el clima laboral y los constantes desencuentros que se generaban. Incluso sugirió que, en algunos momentos, parecía que el objetivo del conductor era apartar a ciertos miembros de la producción: “ De repente era su objetivo, expectorarte ”, comentó en alusión al comportamiento de González.

A pesar de las situaciones difíciles que atravesó, Dany Tsukamoto afirmó que actualmente no siente rencor. Reconoció la trayectoria de González en la televisión y destacó: “ No le guardo rencor, finalmente ha tenido su mérito, se mantiene, su carisma. Es su propio director, su propio jefe, lo que él siempre ha querido ”.

La charla culminó con una reflexión de Sofía Franco, quien expresó lo que, según dijo, muchos en el equipo habían sentido: “ Es su propio director, su propio jefe. No hay productor que lo aguante ”.