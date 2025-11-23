Guillermo Rossini, reconocido humorista peruano y voz emblemática del programa radial “Los Chistosos”, falleció a los 93 años, según confirmó su hijo Coco Rossini a través de redes sociales.

El artista, considerado una de las figuras más queridas del humor nacional, dejó un profundo vacío en el mundo del entretenimiento. Los detalles de su deceso aún no han sido revelados.

Con más de seis décadas de trayectoria, Guillermo Rossini se consolidó como uno de los grandes referentes del humor en radio y televisión.

Su talento para la imitación y su estilo popular marcaron una época en programas pioneros como “Estrafalario”, y alcanzó su mayor reconocimiento en “Risas y salsa” , donde permaneció por más de 16 años. Su paso por estos espacios lo convirtió en un rostro entrañable para varias generaciones.

En 1994, Rossini llevó su humor a la radio con el programa “Los Chistosos”, de RPP, donde permaneció hasta 2021 y se volvió compañía diaria para miles de oyentes. Excompañeros como Manolo Rojas expresaron su pesar por la noticia y enviaron condolencias a la familia.

En la televisión, tuvo gran participación en programas cómicos como 'Teleloquibambia', luego en 'Estrafalario', en el 'Tornillo' y en el popular programa 'Risas y salsa'.