Romeo Santos ya se encuentra en Perú para dar inicio a sus cuatro conciertos en Lima como parte de su gira ‘Fórmula Volumen 3′. Sin embargo, la organización del evento dejó como ‘sorpresa’ el artista nacional que estará invitado para abrir el escenario. Los fanáticos del ‘Rey de la Bachata’ esperan que Michelle Soifer no sea la elegida.

Diversos usuarios se pronunciaron en redes sociales: “ Que los artistas invitados, menos el DJ, no sean las web... de Micheille Soifer o alguien de los artistas de América TV ”, “ No me traigan a Micheille Soifer nomás ”, fueron algunos de los comentarios.

Romeo Santos en Lima: ¿Karol G se presentaría HOY en el primer concierto del cantante?

Romeo Santos ya se encuentra en Lima para realizar los cuatro conciertos que tiene programados en el Estadio Nacional y que arranca la noche de este viernes 10 de febrero como parte de su tour “Fórmula Volumen 3″. No obstante, se rumorea que la invitada del primer show sería Karol G.

El ‘Rey de la Bachata’ promete cantar sus mejores éxitos en un romántico concierto junto a sus más grandes fans. La popular ‘Bichota’ se sumaría a este evento para cantar por primera vez su nuevo single ‘X si volvemos’, en dúo con el dominicano.

Los rumores de la llegada de la colombiana al Perú se se hicieron más fuertes ante la publicación de una fotografía de Karol G citando una de las líneas de su nueva canción. Romeo Santos no dudó en responderle: “¿La canto por primera vez en Perú? Indiquen ”.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO