En su programa “La Noche Habla”, Tilsa Lozano comentó sobre la reciente liberación de Cristian Martínez Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, quien pasó casi un año en prisión luego ser acusado de violencia sexual contra una joven durante una fiesta en la casa del exfutbolista.

De acuerdo con la exmodelo, hace días le llegó el rumor de la liberación de “Cri Cri”, por lo que se comunicó con la “Foquita” para consultarle por dicho tema y este se lo confirmó.

“Es un tema sumamente delicado, lo traté con pinzas, le mandé un mensaje y pregunté si esa información que había llegado a mí era verdad, efectivamente me lo confirmó y me dijo que sí, que no quería hablar del tema, pero que era una noticia que ya se venía escuchando, obviamente que a él sus abogados ya le había informado”, indicó.

Tras la confirmación de la noticia, Lozano dijo que se volvió a comunicar con Farfán y se mostró afectado: “Hoy le volví a escribir, está totalmente desencajado, consternado, no puede creer la resolución de esto, es un tema muy delicado”.

Además, la conductora de televisión manifestó que, según fuentes muy cercanas a Jefferson Farfán, se tiene previsto apelar la decisión del juez que otorgó la libertad a “Cri Cri” en primera instancia.

Primo de Jefferson Farfán tras salir de prisión: “En su momento, yo voy a declarar”

Cristian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, ofreció sus primeras declaraciones tras salir del penal de San Juan de Lurigancho, donde estuvo recluido durante 11 meses acusado de abuso sexual.

Tras ser liberado este miércoles 27 de agosto, el primo de la “Foquita” ofreció sus primeras declaraciones a la prensa, luego de haber permanecido casi un año en un centro penitenciario.

Cabe recordar que “Cri Cri” enfrentó un proceso judicial tras ser acusado por una joven de 19 años de abuso sexual en su vivienda ubicada en La Planicie, La Molina.

Ante las cámaras de diversos programas de espectáculos, incluido “Magaly TV: La Firme”, el primo de Farfán, se pronunció y dio breves declaraciones.

“ Soy inocente, sí. Ahora voy a descansar un poco, estar con mi familia y en su momento, yo voy a declarar ”, expresó “Cri Cri”.