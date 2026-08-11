El Festival Andino Tropical reunirá el sábado 22 de agosto en Lima a Max Castro, Grupo Guinda, Mac Salvador, String Karma, Los Ecos, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría, Grupo Génesis, Emer y Son Orquesta y Rodolfo Gaitán Castro.

El espectáculo se realizará en el Coliseo Eduardo Dibós, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Folclore, y tendrá una programación dedicada a diferentes expresiones de la música andina, folclórica y tropical peruana.

¿Quiénes estarán en el Festival Andino Tropical?

La cartelera contará con artistas de distintas generaciones y propuestas musicales. Por el lado de la música andina y el folclore estarán Max Castro, Mac Salvador, String Karma, Nayda Gutiérrez, Yuber Adams, Dulce Alegría y Rodolfo Gaitán Castro.

A ellos se sumarán Grupo Guinda, Los Ecos, Grupo Génesis y Emer y Son Orquesta, que llevarán los sonidos tropicales a la programación.

La propuesta busca reunir en una misma jornada diferentes expresiones musicales vinculadas con la identidad cultural del país, desde canciones del repertorio andino hasta temas tropicales conocidos por distintas generaciones.

Carlos Rincón estrenará una canción durante el festival

Uno de los momentos anunciados para la jornada será la presentación en vivo de un nuevo tema de Carlos Rincón junto a Emer y Son Orquesta.

De acuerdo con la organización, la presentación marcará el estreno de la canción sobre el escenario como parte de la programación preparada para esta edición.

Los artistas participantes tendrán espacios dentro del programa para interpretar sus canciones y presentar sus respectivas propuestas musicales.

Festival Andino Tropical tendrá dos escenarios panorámicos

La producción informó que el espectáculo contará con un formato de dos escenarios panorámicos, diseñado para alternar las presentaciones de los artistas.

La dinámica busca reducir los tiempos entre cada actuación y permitir que la programación musical continúe durante la jornada con menos interrupciones.

El encuentro tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito de San Borja, en Lima.

Festival se realizará por el Día Mundial del Folclore

La fecha del evento coincide con el Día Mundial del Folclore, que se conmemora cada 22 de agosto y pone en valor las tradiciones, expresiones culturales y manifestaciones populares de los pueblos.

En ese contexto, el Festival Andino Tropical plantea una programación que combina exponentes del folclore y la música andina con agrupaciones vinculadas a los ritmos tropicales.

Las entradas para el espectáculo se encuentran disponibles a través de Teleticket, según informó la organización.