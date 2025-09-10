Natalia Málaga se encuentra en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía solicitara un año de prisión efectiva en su contra. La medida responde a una denuncia presentada por Jessyca Patricia Zegarra Torres, esposa de Francisco García Ayllón —hijo de la cantante Eva Ayllón—, quien la acusó de haber rayado su automóvil el pasado 7 de marzo de 2024.

La Fiscalía no solo pidió un año de prisión efectiva para Málaga, sino también el pago de una multa equivalente a 30 días, que asciende a S/255 al Tesoro Público. Aunque el caso parecía estar cerrado, el proceso fue reactivado y la audiencia clave está programada para el próximo 30 de septiembre a las 2:00 p.m.

La denuncia contra la exvoleibolista también señala que habría ocasionado tres rayones al automóvil de Jessyca Zegarra en distintas fechas: el 18 y el 27 de marzo de 2024.

“ La pena concreta que se le debe imponer a la acusada Natalia María Málaga Dibós, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, es un 1 año de pena efectiva, y con una multa de 30 días , que equivale a S/ 255 a favor del tesoro público ”, indica el documento del Sexto Juzgado Penal Unipersonal-Flagrancia presentado en el programa “Amor y Fuego”.

Cabe indicar que las cámaras de seguridad del garaje habrían captado a Natalia Málaga utilizando un objeto punzocortante mientras rayaba un auto negro. Además, una pericia del Ministerio Público confirmó que la exvoleibolista sería la autora de los daños ocasionados al vehículo.

TROME - La exvoleybolista podría ir a prisión y pagar una multa, tras la denuncia de la esposa de Francisco García Ayllón. (Video: Amor y Fuego / Willax)

¿Qué dijo Natalia Málaga tras las acusaciones en su contra?

En una pasada entrevista con Magaly Medina, Natalia Málaga negó haber rayado en auto de la esposa de Francisco García Ayllón y contó por qué en las imágenes de las cámaras de seguridad pareciera que sí lo hizo.

“ Esa grabación es de una GoPro, son 80 fotogramas por minuto y cuando la avanzas y la repites, parece que estás haciendo un rayón. No tengo nada. Me he tropezado, hasta tengo el espejo roto. No se ve porque está oscuro, ha manipulado ”, manifestó.