Luego que Susy Díaz defendiera a su expareja, Walter Obregón, tras ser detenido por agredir a Iris Castillo, su pareja, las redes sociales estallaron contra la excongresista. Ahora, un mensaje de su hija, Flor Polo, ha llamado la atención de todos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Flor Polo compartió un mensaje de gratitud dedicado a Dios, evitando así opinar sobre la polémica en la que se vio envuelta su madre.

“Dios mío, que bueno es despertar y saber que te tengo a ti Señor. Gracias por la dicha de recibir un nuevo día donde puedo estar con mis seres queridos. Te pido que guíes cada pasa que de y que tu luz ilumine mi vida siempre”, es el mensaje de Instagram.

Flor Polo y su publicación tras polémica declaración de Susy Díaz en defensa de su expareja. (Foto: @florcitapolodiaz)

Como se recuerda, Susy Díaz fue invitada al set de “Magaly TV, la firme” para que brinde su punto de vista ante la denuncia que tuvo su expareja sentimental, pero lejos de expresar su respaldo a la mujer agredida, terminó defendiendo a Obregón.

“¿Dónde están los moretones, el ojo morado, la cara desfigurada? No hay nada, no tiene nada... Lo que pasa es que ella está dolida, celosa porque Walter aún me sigue buscando y escribiendo”, señaló la excongresista.

Las declaraciones de Susy Díaz, quien también denunció a Walter Obregón por agresión en 2019, sorprendieron a Magaly Medina, quien decidió interrumpir la entrevista al no estar de acuerdo con la excongresista. “Para ti la venganza es más importante... qué irresponsable eres Susy. Yo pensé que tenías un mejor corazón”, expresó la presentadora de TV.

