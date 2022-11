Gabriela Herrera fue expulsada de “El Gran Show” tras las declaraciones que brindó al programa “Amor y Fuego” en el que hizo referencia a sus compañeras en el reality y mucho se ha especulado sobre si deberá pagar alguna penalidad por no haber cumplido con los términos de su contrato.

En ese sentido, la bailarina ofreció una entrevista al diario Trome en la que rompió su silencio y habló por primera vez con un medio de comunicación respecto a toda esta polémica situación ocurrida la semana pasada, que acabó con sus sueños de levantar la copa de la competencia.

“Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una conversación, una llamada con Gisela (Valcárcel), hablamos súper bien y nada”, explicó. Asimismo, indicó que a pesar que no está conforme con la medida, la respeta.

“Lo mío no fue algo del otro mundo, han pasado cosas peores y están ahí parados. En mi caso, fue una cosa sencilla. No era para que me retiren, pero se respeta la decisión”, agregó y cuestionó que no ‘midan con la misma vara’ a todos, ya que otros competidores, también han declarado al referido espacio.

“Justamente, al mismo medio donde yo declaré, también declararon otros compañeros más y siguen en competencia. Por eso, me sorprendió (su expulsión). Nunca hablé mal del programa ni de la conductora. Yo me referí a mis compañeros, pero justo me tocó a mí, ‘chuntar’ la pelota y lo asumo”, apuntó.

Herrera reveló también que habló con la ‘Señito’ y le reclamó por qué tomaban una decisión tan drástica con ella si Melissa Paredes también habló al programa de ‘Peluchín’ y ella le respondió que “no lo habían visto (las imágenes)”. También indicó que le aclaró que lo que dijo no fue en referencia a ella, sino a sus rivales en la competencia.

Sobre si cree que la ‘bajaron del barco’ porque la favorita sería Melissa Paredes dijo: “No sé si tenga la copa asegurada o no. Habló por mí, me esforzaba gala tras gala, ensayaba más tiempo para hacer un buen performance y para dar un buen show, pero nada... que gane la mejor”.

Finalmente, respecto a si regresaría a “El Gran Show” si la vuelven a convocar señaló: “No quedé en malos términos con nadie. Siempre estaré agradecida con la producción y Gisela y si me vuelven a llamar, ¿por qué no? Me quedé con el sinsabor de llegar a una final nuevamente (recordemos que quedó en segundo lugar en ‘Reinas del Show’?”.

