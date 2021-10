Luego que la modelo Tilsa Lozano anunció que pronto se casará con su pareja, el boxeador Jackson Mora, la fisicoculturista Giannina Luján recordó el pasado la ex conejita con el futbolista Juan Manuel Vargas.

“Que de positivo tiene esa “SEÑORA”. Mi opinión la doy porque le preguntan. Arma su circo porque no le queda con que más llamar la atención. Para mí sigue enamorada del Loco porque se le salió el tiro por la culata. PD: ya por cansancio, por pesada te pidieron (si en caso fuese verdad) Ojalá no se desanime al final y se quede solo en entrega de anillo. Suerte”, escribió Gianinna Luján, a través de sus historias de Instagram.

Además Luján opinó que Tilsa Lozano no tenía nada positivo. “Justo lo hace después del cumpleaños del loco, demasiado evidente. Le duele la vida lo del loco, le duele en el alma el rechazo, que le hayan dicho yo no me voy a casar contigo. ¿Qué otra cosa tiene ella para llamar la atención? ninguna, nada, cero, de ahí no sale, no ha hecho otra cosa positiva”, dijo Giannina al programa de Rodrigo González.

Olinda Castañeda prefiere no hablar del tema

El pasado 6 de octubre, día en que cumplían dos años de relación, Jackson Mora aprovechó esta fecha especial para pedirle matrimonio a Tilsa Lozano, quien aceptó la propuesta y quedaron comprometidos.

Como era de esperarse las opiniones sobre el hecho no se hicieron esperar y la última en ser consultada fue Olinda Castañeda, quien fue pareja del peleador y acusó a la popular ‘Tili’ de meterse en su relación.

El programa “Mujeres Al Mando” se comunicó con la modelo para conocer qué pensaba sobre el hecho; sin embargo, ella fue muy cortante. “No tengo nada que opinar, nada que decir absolutamente”, indicó inicialmente.

La reportera no se quedó contenta con la respuesta que le dio e insistió: “¿Les deseas en todo caso lo mejor?”, ante lo que Castañeda volvió a dejar en claro que no le interesa hablar del tema: “No, no, en verdad, prefiero no opinar”.

“Estoy casada con el hombre de mi vida, ¿para qué voy a estar hablando de otras personas? No necesito hablar de nadie... Como puedes ver tu yo estoy alejada de la televisión ya bastante tiempo”, finalizó.

