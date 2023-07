Desde la última semana, Giuseppe Benignini ha estado en el ojo público tras las declaciones de Carlos Cacho. Por ese motivo, el ex novio de Michelle Soifer decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

El popular ‘Principito’ dio sus descargados en una serie de historias de su cuenta oficial de Instagram donde adjuntó diversos chats con el maquillador.

En dicha red social, el modelo aseguró que Cacho sería un “asqueroso acosador” y no se guardó ningún calificativo hacia el estilista.

“ He tratado de no opinar sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asqueroso personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda. Vamos a aclarar y desmentir a este acosador de Carlos Cacho. Con pruebas, no de palabras solamente ”, expresó Benignini.

“La primera vez que lo conocí, por medio de un gran amigo con el que trabajaba en su agencia de modelaje, Richard Dulanto. Esta fue una foto que nos tomamos en el evento de modelaje, luego él comenzó a escribirme e invitarme a salir, lo cual yo no acepté ir solo, ni mucho menos con una persona que recién conocía ”, añadió.

Asimismo, el venezolano señaló que Carlos Cacho lo empezó a seguir en todas sus redes sociales y hostigarlo. “ Él inmediatamante en Instagram y Whatsapp en ese momento me acosaba y me decía cosas fuera de lugar ”, contó, y compartió un video de sus fuertes conversaciones.

