Grasse Becerra respaldó a Andrea San Martín al decidir no responder tras las declaraciones de Bruno Agostini y Antonio Pavón en “El Valor de la Verdad”, quienes confesaron haber vivido episodios íntimos años atrás con ella.

“ Conozco a Andrea, es mi amiga. Creo que ella, como todas o como muchas, no necesariamente del medio, han tenido un pasado divertido, un pasado de joven que se equivoca. Ahora ella vive otra etapa, yo la he visto como madre y es completamente diferente ”, declaró Becerra a Trome.

La rubia comenta que es mejor que Andrea no le responda a Pavón ni a Agostini: “ Para mí son ellos quienes quedan mal, porque el caballero no tiene memoria ”.

“ Qué le importa a ella el pasado, que se lo meta al pot... Para qué va a hablar si ella está vigente en la televisión porque sientan a fulano, mengano y zutano y hablan de ella ”, expresó.

Además, Becerra considera que tanto con Bruno y Antonio, se están colgando de su amiga.

“ Obvio, porque no les va a funcionar lo mismo salir a hablar de una desconocida, que no pertenece al medio, que hablar de ella. Por eso que la tocan. Está bien, que no hable ”, añadió.