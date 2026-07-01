Los cantantes Gustavo Ratto y Marco Antonio Moreno volverán a reunirse sobre un mismo escenario para protagonizar el concierto “Los Titanes de la Tunantada”, que se realizará el próximo 18 de julio en La Estación de Barranco, en Lima.

El espectáculo reunirá a dos de las voces más representativas de la tunantada en una presentación que promete recorrer algunos de los temas más emblemáticos de sus trayectorias y celebrar la tradición de la música andina peruana.

La expectativa por este reencuentro artístico se incrementó tras el lanzamiento del videoclip “Ajena”, una colaboración entre ambos intérpretes que ha tenido buena acogida en plataformas digitales.

Gustavo Ratto alista gira por Europa

Además del concierto en Lima, Gustavo Ratto confirmó que prepara una gira internacional para octubre, con presentaciones en Roma, Madrid, Barcelona y otras ciudades de España.

El artista llevará su repertorio de música andina a diversos escenarios europeos, en una gira con la que busca difundir el folclore peruano y fortalecer su presencia internacional.

Las entradas para “Los Titanes de la Tunantada” ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.