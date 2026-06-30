La banda argentina Los Cafres regresará al Perú para ofrecer un concierto el próximo 19 de septiembre en el Círculo Militar de Jesús María. El espectáculo reunirá los principales éxitos de su carrera y marcará un recorrido por más de tres décadas de trayectoria dentro del reggae en español.

Fundada a finales de los años ochenta en Buenos Aires, la agrupación se consolidó como una de las principales referentes del reggae latinoamericano gracias a una propuesta que combina reggae roots, rock y ritmos de la región.

Durante su presentación en Lima, Los Cafres interpretarán temas como “Si el Amor Se Cae”, “Tus Ojos”, “Aire”, “Bastará”, “Casi Q’ Me Pierdo” y “La Receta”, canciones que forman parte de su repertorio más reconocido y que continúan vigentes entre varias generaciones de seguidores.

Las entradas estarán disponibles en preventa a través de Teleticket los días 30 de junio y 1 de julio desde las 9:00 a. m. Durante ese periodo, el público podrá acceder a un 30 % de descuento utilizando cualquier medio de pago.