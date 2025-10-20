Gustavo Salcedo sorprendió tras pedir disculpas públicas a su esposa, Maju Mantilla, y al exproductor de Latina, Christian Rodríguez, por haberlos señalado anteriormente de tener una relación extramatrimonial.

El empresario optó por retractarse de sus declaraciones tras varias semanas de controversia, periodo en el que fue visto enfrentándose en plena vía pública con Rodríguez.

En esta reciente aparición, Salcedo se mostró más sereno y admitió que su conducta no había sido la correcta.

“ Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad ”, expresó.

“ Yo no tengo ningún problema psiquiátrico, ni psicológico ”, añadió, dando a entender que sus actos fueron producto de un impulso y no de una condición de salud mental.

Gustavo Salcedo relata cómo descubrió presunta infidelidad de Maju Mantilla y productor: Se puso nerviosa

El programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió nuevas declaraciones de Gustavo Salcedo sobre Maju Mantilla y el productor Christian Rodríguez. El aún esposo de la exreina de belleza reveló cuándo y dónde se encontraban ambos.

De acuerdo con Salcedo, no solo colocó un GPS en el auto de la exMiss Mundo y del exproductor de ‘Arriba mi gente’, sino que, gracias a esta investigación, logró descubrir el presunto “amorío” un día antes del cumpleaños de ella.

“Yo descubro a Maju el día antes de su cumpleaños. Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar porque yo el día anterior la había ampayado”, manifestó Gustavo en una conversación con un “Urraco”.

En ese sentido, Salcedo reveló el lugar donde, al parecer, Maju Mantilla y Christian Rodríguez se encontraban para evitar ser ampayados.

“Su sitio para verse era cerca al canal, en un sitio así medio escondido”, añadió.