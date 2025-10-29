Gustavo Salcedo, acudió al velorio de Elvia Elizabeth García Linares, madre de Maju Mantilla, que fue velada el último martes en la iglesia Nuestra Señora de Fátima, en el distrito de Miraflores.

De acuerdo con información que brindaron los familiares de la exreina de belleza a El Comercio, García Linares murió el 27 de octubre a los 75 años y sus restos serán sepultados este miércoles 29 de octubre en el Camposanto Mapfre de Huachipa.

A pesar de su separación, el empresario fue visto a la salida del velatorio acompañado de sus dos hijos menores.

Aunque el video original fue retirado de las redes sociales, pudo verse al empresario saliendo de las ceremonias fúnebres | Foto: TikTok (Captura)

Si bien la familia ha decidido mantener en reserva la causa exacta del fallecimiento, allegados señalaron que la madre de la exconductora atravesaba un delicado estado de salud, según dicho medio.

Al velorio de Elvia García Linares asistieron varios personajes de la farándula local, entre ellos Santi Lesmes, Tula Rodríguez y Olga Zumarán.

Elvia García Linares, madre de Maju Mantilla, falleció a los 75 años. (Foto: Facebook)