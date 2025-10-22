Xiomy Kanashiro afirmó que tiene nada en contra de Yahaira Plasencia, no obstante, dejó en claro que no tiene intención de juntarse con ninguna expareja de Jefferson Farfán.
“No me incomoda absolutamente nada (de Yahaira) porque no la conozco. No hablo de terceras personas, mirar al pasado es por las puras. Creo que cuando una ya está viendo su presente, no tiene nada que ver en el pasado, con ella todo bien”, expresó la bailarina.
“No tengo nada en contra de ella ni de otras personas; pero no está en mis planes reunirme o juntarme con otras personas”, añadió.
Xiomy Kanashiro descarta boda con Farfán: “Es difícil estar con una persona pública”
Xiomy Kanashiro fue invitada al programa “Ponte en la cola” y confesó que Jefferson Farfán aún no le pide la mano, ya que ambos se encuentran enfocados en sus proyectos.
“Conozco a Jefferson hace cinco años, siempre hemos sido amigos, nuestra relación empezó el 6 de enero de este año, tenemos ocho meses como pareja”, expresó.
La bailarina reveló cómo lleva su romance con el exfutbolista: “Es difícil estar con una persona pública, porque siempre está expuesta, pero tratamos de guardar algunas cosas para nosotros, aunque lo que publicamos en nuestras redes es porque nos nace”.
“Por ejemplo, esa foto donde estamos ve con unos globos, fue tomada hace un mes y recién se publicó”, agregó.
Kanashiro mencionó que los anillos que luce con Farfán solo son simbólicos.
Por su lado, el padre de Xiomy considera que es muy pronto para que su hija se case.
“Sé que se casará y me dará nietos, pero creo que es muy pronto para dar ese paso”, indicó Christian Kanashiro.
