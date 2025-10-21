En una entrevista con “Amor y Fuego”, Gustavo Salcedo reconoció que amor por Maju Mantilla no ha cambiado, pese a que él mismo reveló presuntas infidelidades por parte de la exreina de belleza y el productor Christian Rodríguez Portugal y el actor George Slebi.

Cabe recordar que, en un informe anterior del programa de espectáculos, Salcedo se mostró con un tono más calmado y reconoció que su comportamiento no fue el adecuado, por lo que decidió ofrecer disculpas públicas.

“Pedirle disculpas, primero a Maju, y también a Christian. Asumo mi responsabilidad”, sostuvo.

No obstante, el deportista dejó entrever que no desea crear más polémicas luego de su ruptura con Mantilla.

“Uno nunca puede saber lo que pasa en 4 paredes, creo que ya se dijo mucho, por eso prefiero dejarlo ahí. Hay mucha exageración en las historias, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y arreglar nuestros errores”, manifestó.

Este martes, se difundieron nuevas declaraciones de Salcedo ante las cámaras de “Amor y Fuego”, donde fue consultado sobre si el amor que siente por Maju Mantilla habría terminado, pese a todo lo que reveló anteriormente.

“ Bueno, evidentemente el amor no se va de un día para otro, vamos a tener una buena relación, es lo que que queremos. Uno no decide cuándo dejar de querer, dejar de amar, pero siempre puede pasar en un matrimonio que las cosas se van enfriando “, afirmó.

En ese sentido, Gustavo Salcedo no descartó la posibilidad de acudir a terapia psicológica, destacando que se trata de una excelente forma de “sanar”.

“ Creo que todos siempre necesitamos un soporte psicológico, en distintos momentos, no solamente a nivel familiar, a nivel laboral o de vida. Siempre es bueno tener alguien con quien conversar, hay personas que somos un poco más cerradas; pero otras son más abiertas. Buscar apoyo es sumamente válido, la vida continúa ”, declaró.

Por otro lado, el empresario fue consultado respecto a una posible disputa legal con exconductora de televisión por las propiedades que comparten; sin embargo, él negó rotundamente esa versión.

“ Jamás va a haber una guerra de propiedades con ella, siempre hemos construido nuestra vida juntos, hemos trabajado mucho. No tenemos un conflicto por eso, en lo absoluto ”, concluyó Salcedo.