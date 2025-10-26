Sergio Baigorria, hermano de Alejandra Baigorria, compartió un emotivo mensaje dirigido a su madre, Verónica Alcalá, poco después de que Thamara Medina leyera una carta a su “yo del pasado”, en la que aparentemente reveló haber atravesado un episodio de violencia durante su niñez.

Tras ello, Sergio decidió realizar una publicación, dejando en claro el amor y respeto que siente hacia su madre.

“ Solo tú y yo sabemos lo vivido, te amo y estoy orgulloso de ti, por lo guerrera que eres y el amor inmenso que tienes para dar. Estaré para cuidarte toda mi vida y gracias por existir y darme esta vida tan valiosa. Te amo, mamita ”, escribió el joven en su cuenta de Instagram.

La publicación de Sergio se dio después de que Thamara, la joven que acaparó titulares durante la boda de Alejandra por agredir físicamente a su madre, insinuara haber sido víctima de violencia dentro de su propia familia mediante un video publicado en su Instagram.

Sergio Baigorria expresa su amor hacia su madre Verónica Alcalá.

Como se sabe, Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, confesó a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram, lo que habría vivido durante su infancia.

“ Hoy quiero contar una historia: Es la historia de una niña que creció rodeada de violencia, gritos y silencios, en una casa donde el miedo era más constante que el amor ”, manifestó la joven.

“ Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos. Crecí viendo golpes, gritos e insultos ”, agregó.

“ A veces había gestos de cariño, pero casi siempre estaban envueltos en el olor del alcohol, en la violencia o en la indiferencia más cruel ”, sostuvo.