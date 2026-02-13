A través de sus redes sociales, Hugo García e Isabella Ladera anunciaron que serán padres. La pareja compartió una instantánea en la que muestran la ecografía de su pequeño bebé con la frase “Mitad tuya, mitad mía ❤️ nuestro”.

Recordemos que Isabella Ladera ya tiene una hija con su expareja Isander Pérez, por lo que este será su segundo hijo.

El chico reality mantiene una sólida relación con la influencer venezolana, desde hace varios meses. Sin embargo, ya circulaban rumores de un posible embarazo.

Exguerreros felicitan a Hugo García

La noticia cautivó a miles de seguidores y también a exchicos reality que trabajaron con García.

Uno de los primeros en pronunciarse fue Patricio Parodi, quien le dedicó unas palabras de aliento: “Felicitaciones mi bro, vas a ser un excelente padre estoy seguro de eso” , escribió.

Luego, a esta celebración se unió Yaco Eskenazi: “¡Felicidades hermano!”

Hugo García e Isabella Ladera confirman su embarazo con emotiva publicación. (Foto: Instagram)