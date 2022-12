Lo cuenta todo. El cantante Jair Mendoza se refirió a su reciente rompimiento con la salsera Yahaira Plasencia en el programa “Amor y Fuego”.

El músico confesó que su relación con la popular “Patrona” se mantuvo en secreto durante meses hasta que no tuvieron más opción que darla a conocer tras ser ‘ampayados’ en Punta Cana. Tras darse a conocer habrían comenzado los conflictos entre el productor Sergio George y la salsera.

“Tu vida personal tú decides cómo la manejas, pero creo que ni ella ni yo imaginamos que las cosas llegarían a este punto”, expresó Mendoza.

Asimismo, el presentador Rodrigo González le cuestionó por qué su noviazgo terminaría tan rápidamente tras hacerse pública. “Es una relación sin ningún tipo de base”, indicó.

“Simplemente lo conversamos porque yo la veía muy intranquila. (...) Las cosas a veces no pasan como uno quiere. Personalmente, yo no estoy de acuerdo, para mí la vida personal no tiene nada que ver con la profesional”, señaló el cantante.

Sergio George se mostró molesto con Yahaira Plasencia por confirmar relación con Jair Mendoza

Así lo declaró, el empresario musical en una entrevista exclusiva para el programa ‘América hoy’, donde precisó que no sabía de la relación entre Yahaira y Jair.

“Era muy fácil si yo sabía de esto antes... Esto es un poco complicado. Esto es un negocio. Uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta es crear noticia, por crear noticia. Se me hace como si estuviera buscando noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes ni escándalos. Mi credibilidad se va por el piso”, señaló fastidiado Sergio George.

